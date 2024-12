Encontro fortalece parceria do Senar-ES com TJES em prol das mulheres

O Sistema Faes Senar-ES recebeu, na última quinta-feira, 19, a coordenadora estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), Dra. Hermínia Azoury, e a chefe da Seção de Apoio às Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Maria Inês Martins Veltri Costa.

