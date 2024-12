Ex-jogador do Vasco é preso com arma e drogas no Zumbi, em Cachoeiro

Um ex-jogador do Vasco da Gama foi preso na noite da última quinta-feira (26), durante uma ação da Polícia Militar no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim. Ele foi detido com arma e drogas.

De acordo com informações da Polícia Militar, policiais militares do 9° Batalhão e equipes de Força Tática receberam informações do Serviço Reservado, de que o ex-jogador, Yago Moreira Silva, de 30 anos, estaria traficando drogas e ostentando arma em via pública no bairro Zumbi.

As equipes seguiram para o local e visualizaram Yago entrando em um beco do bairro. Ao visualizar as equipes, ele jogou uma sacola fora contendo 104 pinos de cocaína.

Durante as buscas sequenciais, também foi apreendido um revólver calibre 38 na casa de Yago, além de seis munições intactas, uma capa de colete, um coldre, uma touca ninja e material para embalar drogas.

O ex-jogador foi detido e encaminhado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para providências.