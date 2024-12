Festa de São Benedito em Serra-Sede começa nesta terça-quarta (24)

Está chegando a hora dos devotos de São Benedito lotarem as principais ruas da Serra Sede, nas tradicionais Puxada do Navio Palermo e na Puxada e Fincada do Mastro. Estas etapas fazem parte da Festa de São Benedito 2024, que começa na próxima terça (24) e vai até o dia 27 de dezembro, em Serra Sede.

Uma das maiores festas no Estado em homenagem ao santo negro, a Festa de São Benedito este ano completará 179 anos de fé e tradição. A estimativa é que 50 mil pessoas participem dos festejos em homenagem ao santo.

“É uma festa que traz em sua essência a alegria das pessoas, a dança, o canto, a união do povo e o povo na rua. Uma mistura de ritmos, de cores, estandartes, toadas, uma tradição que ultrapassa gerações”, destaca o presidente da ABC/ Serra, Deivid Nascimento Soares.

Ciclo Folclórico e Religioso

A programação dos festejos inicia na terça-feira (24), às 5 horas com a Alvorada de Natal com a participação da Banda de Congo Konschaça e a Banda Estrela dos Artistas. À noite, às 20h acontece a missa de Natal na Igreja Matriz.

Na quarta-feira (25), a programação começa às 17 horas com missa e procissão de Natal e de São Benedito. Após a procissão, às 20 horas, tem a Puxada do Navio Palermo com a participação das Bandas de Congo, Banda Estrela dos Artistas e devotos.

Nesta etapa, os devotos vão até o bairro de Caçaroca (Avenida Jones dos Santos Neves) buscar o navio Palermo, que é uma réplica do navio negreiro. O navio leva o nome de “Palermo” em homenagem à cidade onde São Benedito viveu seus últimos anos de vida, que era a Capital da Sicília, na Itália. O navio é puxado por uma corda e percorre as principais ruas do centro da Serra, onde fiéis pagam as suas promessas.

Já na quinta-feira (26), às 12h, tem exposição da imagem de São Benedito, em frente a Igreja Matriz com a participação do Congo Folclórico São Benedito. No dia 26 de dezembro também é comemorado o Dia do Serrano, dia em que a Serra se torna simbolicamente a capital do Estado em cerimônia solene na câmara municipal, com a presença do governador e autoridades.

À noite, às 18h30 acontece a puxada do Mastro com as bandas de congo e a banda Estrela dos Artistas. O navio é puxado por uma corda, por milhares de devotos de São Benedito para pagar promessas formando um grande cortejo pelas principais ruas da Serra Sede. O ponto alto da Festa, às 21h30, acontece a Fincada do Mastro acompanhada de show pirotécnico, em frente a Igreja Matriz.

Na sexta-feira (27) terá desfile das bandas de congo e missa às 19h30 na igreja matriz. A última etapa da Festa de São Benedito acontece no domingo de Páscoa, quando é realizada a Derrubada do Mastro, em frente à Igreja Matriz.

Realização

A realização é da Associação de Bandas de Congo da Serra (ABC-Serra), Prefeitura Municipal da Serra, Secretaria da Cultura do Estado do Espírito Santo e Ministério da Cultura – Governo Federal e tem patrocínio do Banestes. O evento conta com recursos das leis de incentivo à cultura: Lei Rouanet, Funcultura e Lei Paulo Gustavo.

História

A origem da Festa de São Benedito, contada pelos mais antigos, se dá a partir de um naufrágio de um navio negreiro Palermo na costa capixaba. A lenda seria de que os náufragos pediram proteção a Santo negro e se agarraram ao mastro da embarcação, que acabou trazendo-os à terra firme. Os tripulantes em gratidão fizeram a promessa de todo ano homenagear ao santo negro pela graça obtida. A partir daí nasceu o hábito da Fincada do Mastro durante a festa do congo.

PROGRAMAÇÃO:

15/12 – DOMINGO

17h – Cortada do Mastro

21/12 – SÁBADO

18h – Desfile das Bandas de Congo Mirins da Serra

24/12 – TERÇA

5h – Alvorada de Natal com a Banda de Congo Konshaça e a Banda Estrela dos Artistas

20h – Missa de Natal na Igreja Matriz

25/12 – QUARTA

17h – Missa e Procissão de Natal e de São Benedito

20h – Puxada do Navio Palermo com Bandas de Congo e a Banda Estrela dos Artistas

21h30 – Show com Pele Morena

22h30 – Show com João Felipe e Rafael

26/12 – QUINTA

09h – Missa do Serrano na Igreja Matriz

11h – Solenidade na Câmara da Serra: Transferência da capital do Estado para a Serra e entrega do Título de Cidadão Serrano

12h – Exposição da imagem de São Benedito na Igreja Matriz com o Congo Folclórico São Benedito

18h30 – Puxada do Mastro com Bandas de Congo e a Banda Estrela dos Artistas

21h – Fincada do Mastro e Show Pirotécnico

21h30 – Show com Dani Machado

22h30 – Show com Mumuzinho

27/12 – SEXTA

19h – Desfile das Bandas de Congo

19h30 – Missa na Igreja Matriz

21h30 – Show com Leley

22h30 – Show com Jean Felipe