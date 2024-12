Guardião de Fauna: Iema disponibiliza coruja-buraqueira para adoção

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) está com uma nova oportunidade para quem quer ser Guardião de Fauna: uma coruja-buraqueira está disponível para adoção por esta categoria de cativeiro. O Guardião de Fauna é uma categoria de cativeiro, destinada a cidadãos que têm interesse em cuidar de animais silvestres que, devido a condições físicas, psicológicas ou outras limitações, não conseguem retornar ao seu habitat natural.



A coruja-buraqueira, por exemplo, não tem mais capacidade de voo devido às sequelas de uma fratura na asa e em uma pata. Com dificuldades para se sustentar e caçar, a ave precisa de uma guarda especial, onde possa receber a atenção necessária em um ambiente seguro e adaptado as suas necessidades. Ela representa um dos tipos de animais que o programa busca acolher, incluindo aqueles com sequelas que os impedem de sobreviver na natureza.

Leia Também: Pets terão cadastro nacional de animais domésticos; veja como funciona



Os animais são encaminhados para os guardiões de fauna depois de passarem pelos Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras), onde são avaliados após resgates, apreensões ou entregas voluntárias. Desde o seu lançamento em 2020, por meio da Instrução Normativa Nº 12-N, a categoria Guardião de Fauna tem sido uma alternativa para a guarda desses animais, evitando que sejam soltos em ambientes inadequados, o que poderia gerar desequilíbrios ecológicos.

Apoios externos

Maria Beatriz Mattar Villela Resende, servidora da Coordenação de Fauna do Iema, explica que antes de disponibilizarem os bichos, o Iema busca manter esses animais com apoios externos e destaca a importância do programa. “O Guardião de Fauna assume um papel importante e responsável quando não há outras opções viáveis, como mantenedores, zoológicos ou criadouros conservacionistas”, disse.

Para se tornar um Guardião de Fauna, o interessado deve realizar um cadastro simples, enviando um e-mail para [email protected], com seu nome completo e informações sobre os animais que têm disponibilidade de adotar. O Iema organiza a seleção com base na ordem de inscrição e nas condições do animal, entrando em contato com o candidato quando uma oportunidade compatível surgir.

Estrutura adequada

O processo de adoção de um animal dentro do programa exige o fornecimento de documentos, como RG, CPF, comprovante de residência, Certidão Negativa de Débitos Ambientais (CNDA) e um memorial descritivo do recinto onde o animal será mantido. A estrutura deve ser adequada às necessidades da espécie, com condições que garantam o bem-estar do animal. O Iema também orienta sobre a alimentação necessária para cada espécie e solicita um atestado de saúde anual, emitido por um médico veterinário.

Maria Beatriz Resende reforça que o processo de seleção dos Guardiões de Fauna é rigoroso, visando sempre o bem-estar do animal. Caso o interessado não responda ao e-mail de disponibilização do animal dentro do prazo de sete dias, seu nome será colocado no final da lista de espera. Além disso, cabe ao guardião arcar com os custos envolvidos, como a marcação do animal, que pode ser feita por anilha ou microchip, dependendo da espécie.