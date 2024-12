Mais de 700 profissionais qualificados em Itapemirim; confira

Em Itapemirim, mais de 700 pessoas se capacitaram profissionalmente, de forma gratuita, nos últimos dois anos e meio. O levantamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico aponta 37 diferentes cursos e oficinas realizadas gratuitamente para a população.

A iniciativa visa oportunizar a entrada ou o retorno desses profissionais no mercado de trabalho. “Muitas pessoas que passaram por esses cursos alcançaram seu espaço no mercado de trabalho, seja conquistando uma vaga ou abrindo o seu próprio negócio”, destacou o Secretário de Desenvolvimento Wagner Mendonça.

As qualificações profissionais foram ofertadas através de parcerias com diversas instituições: Senac, Sebrae, Senar, Aderes e Qualificar ES. Os cursos foram de áreas diversas, o que além de atender diferentes públicos, não satura nenhum setor, já que a cidade conta com pouco mais de 40 mil habitantes.

Os cursos ofertados foram:

·Agente de Combate às Endemias

·Apicultura

·Assistente Administrativo

·Auxiliar de Cozinha

·Bem Receber o Turista

·Boas Práticas na Manipulação de Alimentos

·Bolos Artísticos

·Bolos e suas variações

·Captação de Recursos

·Cuidador de Idosos

·Cuidador de Pessoas com Deficiência

·Design de sobrancelha

·Doces para Festas

·Eletricista

·Ferramentas de Marketing Digital

·Formação em Monitor de Turismo Local

·Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas

·Lideranças Estratégica

·Marketing de digital

·Massagista

·Massas Italiana

·Operação e manutenção de Motosserra

·Operação para Bombeiro e Manutenção

·Operador de caixa

·Operador de computador

·Pães e Bolos

·Panificação

·Planejamento Financeiro para Empreendedores

·Pregão eletrônico online

·Preparação de Buffet

·Preparação de Salgados

·Segurança do trabalho

·Técnicas de Montador de Móveis

·Técnicas de vendas

·Técnicas de vendas com foco no turismo

·Tortas e Massas

·Unhas em gel