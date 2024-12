Marcos & Belutti se apresentarão durante ‘Pré-Réveillon’ em Vitória

Quem passa pela Orla de Camburi já sente aquele “clima” animado, característico do final de dezembro, com os preparativos para as comemorações do novo ano que está para chegar. Vitória está preparando a maior festa de Réveillon que a capital já viu, e ela começa na próxima segunda-feira (30), com o “Pré-Réveillon Vitória 2025”, na Orla de Camburi.

Um palco montado na altura da Avenida Adalberto Simão Nader receberá, a partir das 20 horas, o cantor Nano Vianna e às 22 horas a dupla Marcos & Belutti.

Nano Vianna

O que pouca gente sabe é que o cantor Nano Vianna na verdade nasceu na Rússia e veio com a família para o Brasil aos quatro anos de idade.

Na adolescência sonhava ser jogador de vôlei e aos 17 anos de idade começou a tocar violão por influência de Richie Sambora, guitarrista do cantor Bom Jovi.

Aos 20 anos mudou-se para a capital capixaba e aqui fincou raízes investindo na carreira musical com a formação do Cinco Nós, em 2003.

Além de ser um cantor de grande personalidade, trazendo para sua interpretação muito da influência do Jazz e do Blues, Nano, também se destaca como compositor, tendo canções reconhecidas nacionalmente e trazendo toda sua poética para os álbuns da Banda Cinco Nós e do seu projeto solo “Desatado”.

Marcos & Belluti

A dupla sertaneja, com 15 anos de história, dona dos hits “Domingo de Manhã” e “Aquele 1%”, Marcos & Belluti, sobe ao palco da PMV na Orla de Camburi às 22 horas.

Atualmente eles celebram a marca da carreira artística da dupla com a canção intitulada “Como Um Beijo”, em parceria com o grande nome do piseiro Nadson O Ferinha, que ultrapassa 50 milhões de “plays” nas plataformas de áudio e vídeo.

“Estamos felizes demais com o resultado desse projeto. 15 anos de carreira não é para qualquer um, e soltar as músicas e ver a galera cantando por aí, é muito bom. Sem contar com as inéditas, que misturam vários ritmos, mas deu muito certo, todos estão elogiando bastante”, diz Marcos.

“Só agradecer mais uma vez a toda galera que nos acompanha. Muito bom ver o resultado desse DVD de 15 anos, foi tudo pensado detalhadamente para sair perfeito. Ver que a galera também gostou da nossa mistura com o piseiro é legal demais”, completa Belutti.

Com 18 faixas, o duo interpretou, além de “Como Um Beijo”, muitos hits que marcaram sua trajetória, além de canções inéditas e participações de peso que se destacam no mercado fonográfico: Simone Mendes, soltou a voz potente na faixa “Abandonado”, Matheus Fernandes animou o público com o hit “Casal de Solteiro” e Kamisa 10 trouxe o melhor da junção do pagode com o sertanejo em “Solteiro Amador”.

Todo esse trabalho inspira o show que a dupla trará para Vitória. Promete!

Réveillon

Como já antecipado pela PMV a festa da virada trará também atrações inéditas e uma estrutura especial em dois locais: a nova orla de São Pedro e a tradicional orla de Camburi.

Réveillon na nova orla de São Pedro: uma estreia grandiosa

A nova orla de São Pedro será palco de uma grande festa de Réveillon. O evento contará com dois palcos simultâneos, algo inédito na cidade, reforçando a grandiosidade da celebração.

No primeiro palco, localizado na Ilha das Caieiras (atrás da peixaria), a programação começa às 19h, com o show sertanejo de Leonardo Valentim, seguido do grupo Resenha de Pagode, às 21h, e encerrando às 23h com o aguardado grupo Karametade, famoso por hits como “Morango do Nordeste” e “Decisão”. Com mais de duas décadas de carreira, a banda é reconhecida por sua energia contagiante e promete animar o público com uma performance repleta de nostalgia e sucessos.

No segundo palco, montado na Praça Dom João Batista, em São Pedro, a programação começa às 19h, com o cantor sertanejo Felipe Rodrigues. Às 21h, o show fica por conta do cantor capixaba de samba e pagode Nandinho.

A nova orla de São Pedro é, por si só, um espetáculo. Resultado de um investimento de R$96 milhões, o projeto transformou 1,16 km da orla em um espaço moderno e acolhedor, com ciclovias, deques, atracadouros, calçadas amplas e equipamentos voltados para o lazer e a economia local.

Camburi: tradição e grandes nomes

No dia 31, a programação na Orla de Camburi inclui apresentação da Banda da Guarda Municipal, às 21h, e o show especial de Solange Almeida, uma das vozes mais marcantes do forró brasileiro, às 23h. Ex-integrante do grupo Aviões do Forró, Solange traz um repertório que mescla hits de sua trajetória com músicas mais recentes, garantindo uma apresentação emocionante e vibrante.

Segurança reforçada

Na área de segurança, a Guarda Civil Municipal de Vitória vai realizar durante todo o verão a Operação Verão-Vix, dentro da qual, durante a virada de ano, terá reforço das equipes de patrulhamento viário e ostensivo. Os guardas também estarão presentes nos pontos de interdições das vias de acesso aos shows e pontos de foguetórios na orla de Camburi, Santo Antônio e Grande São Pedro.

A capital já conta com 1.112 câmeras de monitoramento, sendo 29 só na orla de Camburi, todas operacionalizadas pela Central da Guarda de Vitória. A tecnologia amplia a vigilância do fluxo de pessoas e veículos, além do uso da Inteligência Artificial para identificar ações suspeitas ou mesmo atípicas para o evento.

Os participantes também poderão contar com a Base Móvel, uma minicentral de monitoramento, como ponto-base de ajuda.

Durante o dia, a Prefeitura de Vitória disponibilizará em 18 pontos espalhados pelas praias equipes de guardas-vidas.

Na virada do dia 31, o grupamento de salvamento aquático estará presente nos pontos de queima de fogos para a prevenção a afogamentos.

Show de fogos

A festa da virada em Vitória promete encantar o público com um espetáculo pirotécnico sincronizado, utilizando fogos de artifício de baixo ruído, em conformidade com a legislação vigente. A iniciativa busca oferecer um evento inclusivo e deslumbrante para todos.

O show contará com 12 balsas estrategicamente distribuídas: oito na orla de Camburi, com 15 minutos de queima de fogos, e quatro nos bairros São Pedro e Santo Antônio, com queimas de fogos de 8 minutos cada. Ao todo, mais de 47 toneladas de fogos iluminarão o céu da cidade, marcando a chegada do Ano Novo com emoção e beleza inesquecíveis.

Programação do Réveillon de Vitória 2025

Orla de São Pedro – 31 de dezembro

Palco 1 (Ilha das Caieiras)

19h – Leonardo Valentim;

21h – Resenha de Pagode;

23h – Karametade.

Palco 2 (Praça Dom João Batista)

19h – Felipe Rodrigues;

21h – Nandinho.

Orla de Camburi

Pré-Réveillon – 30 de dezembro de 2024

20h- Nano Vianna;

22h- Marcos & Belutti.

Réveillon – 31 de dezembro de 2024

21h- Banda da Guarda Municipal;

23h- Solange Almeida.