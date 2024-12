Dados divulgados pela Secretária de Comércio Exterior (Secex) na segunda-feira (23) apontam que durante os quinze primeiros dias úteis de dezembro de 2024 o faturamento com as exportações de café torrado, extratos, essências e concentrados foi de US$ 80,900 milhões, sendo que no mês inteiro de dezembro de 2023 a receita total ficou em US$ 57,935 milhões.

Leia mais em: Média diária de faturamento de café torrado tem alta de 86,2%