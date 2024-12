Mega da Virada 2024: veja os estados campeões em apostas e premiações

Quando se trata de apostar na Mega da Virada 2024, a sorte pode estar na palma da sua mão. Os jogos podem ser feitos por meio do Internet Banking da Caixa App Loterias Caixa ou portal Loterias Caixa. Além disso, há quem prefira registrar seu jogo em qualquer uma das mais de 13 mil lotéricas espalhadas pelo país e com seu bilhete impresso em papel, concorrer à chance de se tornar o mais novo milionário ou milionária do Brasil.

​Essa é a 16ª vez que o sorteio especial do Ano Novo é realizado pelas Loterias Caixa. Na história do concurso, a região Sudeste lidera os estados com maior número de apostas vencedoras, seguida do Nordeste e Centro-Oeste, respectivamente. São Paulo é a cidade com a maior quantidade de apostas vencedoras com 12 ganhadores ao longo da história do concurso. Em seguida, as cidades com mais ganhadores são Brasília, com oito vencedores e Rio de Janeiro com cinco apostas premiadas.

Confira o mapa da sorte da Mega da Virada:

A chance de ganhar o prêmio é igual para todos

Esse fato curioso é consequência de o volume de apostas registradas nesses estados ser bem maior que no restante do país, muitas vezes por conta do tamanho da cidade e da população. Os lugares campeões em volume de apostas São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, respectivamente. No entanto, qualquer apostador, em qualquer lugar do Brasil, pode ser o grande ganhador, dependendo apenas da combinação apostada e do fator sorte.

Portanto, quanto mais apostas forem registradas em determinado lugar, mais chances de um prêmio sair naquele local, proporcionalmente. É importante observar que não é possível estimar ou prever qualquer resultado já que todos os números possuem a mesma chance de serem sorteados

Fique ligado para não perder o sorteio

Na noite de Ano Novo, 31 de dezembro, às 20h, o sorteio da Mega da Virada 2024 acontece ao vivo pela TV. No Youtube da Caixa e no perfil das Loterias Caixa no Facebook também é possível acompanhar a transmissão. As apostas encerram às 18h e você pode fazer registar seu palpite nas lotéricas de todo o país, pelo Internet Banking, app Loterias Caixa ou portal Loterias Caixa. Sendo assim, a aposta simples custa R$ 5,00. Saiba mais no site das Loterias Caixa.

Repasses sociais

O valor arrecadado pelas Loterias da Caixa constitui um importante instrumento para promover o desenvolvimento social do Brasil, pois quase metade valor é destinado a programas e projetos sociais nas áreas de esporte, cultura, seguridade social, saúde e segurança pública, entre outros.

Mais informações sobre os repasses sociais e acompanhamento mensal podem ser acessadas no app Loterias Caixa ou no site da CAIXA.

Jogo Responsável

Portanto, somente pessoas acima dos 18 anos podem realizar apostas. Por isso, existe o Jogo Responsável, um conjunto de ações adotado por empresas com o objetivo de evitar que menores façam apostas, bem como orientar sobre a prevenção e tratamento aos danos relacionados a jogo.