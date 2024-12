Motorista capixaba envolvido em acidente com 41 mortos se entrega

O motorista, natural do Espírito Santo, que se envolveu em um grave acidente na madrugada deste sábado (21), deixando 41 pessoas mortas no ocorrido, se entregou para polícia na tarde desta terça-feira (23). O acidente aconteceu na BR-116, em Teófilo, Minas Gerais.

O homem, que não teve sua identidade divulgada, se apresentou na delegacia de Polícia Civil localizada no bairro São Diogo, em Teófilo Otoni, Minas Gerais, acompanhado de advogados.

Segundo informações das forças de segurança, em uma coletiva realizada no último domingo (22), o motorista está com a carteira de habilitação apreendida há dois anos. Sobretudo, o homem teria perdido a carteira em 2022, após passar por uma blitz da lei seca, em Mantena, no Vale do Rio Doce. Na ocasião, o indivíduo se recusou a fazer o teste do bafômetro.

A Polícia Civil ainda investiga sobre a possível causa do acidente, que poderia ter sido por conta de um bloco de granito, que teria caído do caminhão.

Como foi o acidente?

O acidente ocorreu na madrugada do último sábado (21), por volta das 3h30, na altura do km 285 da BR-116, em Lajinha, comunidade rural de Teófilo Otoni. O ocorrido envolveu um carro de passeio, uma carreta com blocos de granito e um ônibus.

Segundo o Instituto Médico Legal (IML) de Teófilo Otoni, foram 39 vítimas fatais, com a maioria dos corpos carbonizados. Porém, tempo depois, o número de mortos aumentou para 41. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 13 pessoas que estavam no ônibus sobreviveram e foram encaminhadas para atendimento médico.