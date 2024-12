Motorista perde controle e carreta atravessa pista em Itapemirim; veja

Susto! Um motorista perdeu o controle da carreta que dirigia, na tarde desta segunda-feira (23), na altura do km 404, na BR-101 Sul, em Itapemirim.

A Eco-10, concessionária que administra a rodovia, informou que enviou para o local um veículo de inspeção, um guincho e uma ambulância.

Apesar da gravidade do acidente, ninguém ficou ferido. Ainda de acordo com a Eco-101, não houve interdição no tráfego.

