Natal: veja as farmácias de plantão nesta quarta (25) em Cachoeiro

Cachoeiro terá seis farmácias de plantão nesta quarta-feira (25). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária, os estabelecimentos comerciais funcionarão, com atendimento presencial e entregas em domicílio.

As farmácias de plantão no Centro e no Guandu funcionam de 7h às 22h. Já nas drogarias de outros bairros, o funcionamento é de 7h às 19h (facultativo até as 22h).

Confira a lista completa das farmácias de plantão:

Drogaria Capixaba

Endereço: Rua Eugênio Amorim, 23, Guandú, ao lado da Casa do Ciclista. Tel.: 3522-1962

Farmácia Preço Baixo

Endereço: Praça Jerônimo Monteiro, 199, Centro, em frente ao Correios. Tel.: 3199-0468

Farmácia Vila Rica

Endereço: Rua Dr. Ozires de Almeida Freitas, 208, Vila Rica, próximo ao Supermercado Targa. Tel.: 99931-3898

Drogaria Boa Esperança

Endereço: Av. Ayro Sardenberg, 54, Monte Cristo, ao lado do Supermercado Rodrigues Tel.: 3015-5014

Drogaria Adonai

Endereço: Av. Jorge Simão, 17, Coramara, próximo a Igreja Presbiteriana. Tel.: 3521-5084

Drogaria Sempre Tem

Endereço: Rod. Ricardo Barbieri, 98, Boa Vista, próximo a Casa de Ração Aeroporto. Tel.: 99271-8085