O Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva) teve um ano de 2024 que ficará marcado pela resiliência e pela esperança. A avaliação é do presidente do Instituto, Renato Fernandes, ao fazer um balanço do ano. O presidente da entidade lembrou a dificuldade extrema para o setor imposta por uma enchente sem precedentes no Rio Grande do Sul, em maio.

Leia mais em: Olivicultura avalia 2024 e projeta 2025 com mais avanços para o setor