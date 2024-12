Operação apreende armas e muitas drogas em Castelo

A Polícia Civil (PC), com o apoio da Polícia Militar (PM), deflagrou na última sexta-feira (20), uma operação contra o tráfico de drogas na cidade de Castelo, com foco no bairro Aracuí.

Leia também: PF do ES envia mergulhadores para auxiliar nas buscas em Tocantins

A ação foi o resultado de uma investigação da DP de Castelo e contou com o cumprimento de três mandados de busca e apreensão.

As equipes se dirigiram a diversos endereços, começando pela residência de um homem, de 26 anos, um dos alvos da operação. Na casa dele, os policiais encontraram 1,3 quilos de cocaína, 190 gramas de maconha, nove unidades de THC, R$ 4.820,00 em dinheiro, cinco celulares, duas maquininhas de cartão, três cadernos com anotações do tráfico, dois kits para usuários de maconha e duas aves. O indivíduo foi preso e autuado em flagrante por tráfico de drogas, com aumento de pena, pois praticava o crime na presença de duas crianças.

Em outra residência no mesmo bairro, os policiais prenderam um indivíduo, de 18 anos. No local, foram apreendidos três pinos de cocaína, uma bucha de maconha, quatro pinos com vestígios de cocaína, 36 pinos vazios, um papel com anotações sobre o tráfico, uma balança de precisão, duas pilhas, R$ 300,00 e um celular. O homem foi autuado em flagrante por tráfico majorado, por praticar o crime ao lado de uma escola infantil.

A operação seguiu com a prisão de um indivíduo, de 21 anos, que também foi autuado por tráfico de drogas majorado por participação de adolescente e associação para o tráfico. A polícia encontrou 12 pedras de crack, três pinos de cocaína, um celular, R$ 665,00 em espécie, duas máquinas de cartão de crédito e um carregador portátil em um quarto que ele dividia com sua namorada, uma adolescente, de 16 anos. A menor foi autuada por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Ainda no bairro Aracuí, as equipes localizaram um indivíduo, de 26 anos, em uma residência próxima aos alvos principais da operação, após uma denúncia anônima. Ao verificar a denúncia, os policiais avistaram pela janela da casa uma bolsa com grande quantidade de drogas.

Com ele, foram apreendidos 5,385 quilos de maconha, 10 gramas de crack, cinco gramas de cocaína, uma faca, duas pederneiras, um canivete, um rolo de corda, um rolo de sacolas plásticas, dois objetos explosivos não identificados, uma bolsa preta, um soco inglês, cinco adagas, oito bombinhas, uma mochila camuflada, um porta cantil e uma balança de precisão.

Contra o indivíduo, havia ainda um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas expedido pelo Juízo da Comarca de Venda Nova do Imigrante. Por fim, a operação também resultou na prisão de um indivíduo que possuía um mandado de prisão por furto.

“Acreditamos que a operação representa um grande golpe contra o tráfico de drogas na região. Os presos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema criminoso. A cada dia, estamos conseguindo aumentar o número de grandes apreensões de drogas em Castelo e temos atuado intensamente contra o tráfico”, disse o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Castelo, delegado Estevão Oggione.