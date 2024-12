PF do ES envia mergulhadores para auxiliar nas buscas em Tocantins

No dia 22 de dezembro de 2024, a ponte que liga os estados do Maranhão e Tocantins desabou sobre o Rio Tocantins, resultando em pessoas desaparecidas e a necessidade de operações de resgate. O colapso da estrutura ocorreu durante a tarde, enquanto caminhões carregados de mercadorias transitavam pela ponte. As autoridades estão realizando buscas na área, mas a operação foi dificultada pela presença de substâncias perigosas de dois caminhões que estavam na ponte no momento do desabamento. Assim, a situação requer cuidados especiais para garantir a segurança das equipes envolvidas na operação.

A Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo informou que enviou nesta quarta-feira (25), mergulhadores com veículos subaquáticos remotamente operados (ROVs), para auxiliar nas operações de busca e salvamento em decorrência do desabamento da ponte.

Os ROVs, que são veículos subaquáticos operados à distância, permitem a realização de investigações em ambientes aquáticos de difícil acesso, garantindo segurança tanto para as equipes de mergulho quanto para as operações de resgate. Equipados com câmeras e instrumentos de alta tecnologia, os ROVs possibilitam a visualização do fundo do rio, identificando possíveis vítimas e objetos de interesse sem a necessidade da presença de mergulhadores.

A utilização desses veículos se torna ainda mais crucial em face da presença de substâncias perigosas, transportadas por dois caminhões que estavam na ponte durante o colapso. Devido a esse risco, os mergulhadores das diversas forças de segurança do local estão temporariamente impedidos de realizar as buscas. A operação com ROVs não substitui o trabalho dos mergulhadores, mas proporciona uma alternativa vital para avançar com as buscas de forma segura. A Superintendência da Polícia Federal reafirma seu compromisso com a efetividade e a segurança das operações, mobilizando todos os recursos disponíveis para colaborar em um momento tão crítico.