Polícia Civil dá detalhes sobre morte de taxista em Afonso Cláudio

A Polícia Civil esclareceu o latrocínio do taxista Cleonicio Pereira de Souza, de 34 anos, ocorrido em 23 de dezembro na área rural de Afonso Cláudio. Os suspeitos foram presos pela Polícia Militar nos dias 26 e 27, nos bairros Centro e Vila Betanea, em Venda Nova do Imigrante.

Na ocasião, estiveram presentes, além da Polícia Civil, a Delegacia de Polícia (DP) de Afonso Cláudio, em conjunto com a Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Venda Nova do Imigrante e da Delegacia de Polícia (DP)

Na noite da última terça-feira (24), policiais militares foram acionados para irem à localidade de Rio da Cobra, Afonso Cláudio, verificar uma ocorrência de encontro de cadáver. No local, a equipe se deparou com um indivíduo caído no chão sem vida e com uma perfuração proveniente de arma de fogo na nuca.

Segundo informações, um morador da região que localizou o corpo. Por volta das 23h, da última segunda-feira (23), ele teria ouvido um barulho parecido com um tiro. Na terça, passou o dia trabalhando e ao retornar para casa, por volta das 17h, encontrou a vítima em uma estrada de chão a, aproximadamente, 400 metros da sua residência. Compareceu ao local, uma mulher que informou que a vítima era o irmão dela, que estava trabalhando em um táxi alugado. Familiares perderam contato telefônico com o homem desde às 18h40, de segunda-feira.

O veículo, um GM/Onix, foi encontrado na localidade de Aracuí, no município de Castelo, na terça-feira, por volta das 9h, contendo peças de roupa que foram fundamentais para a identificação dos suspeitos. De imediato as investigações da Polícia Civil foram iniciadas.

De acordo com o titular da Delegacia de Polícia (DP), delegado Julio Cesar Cortina, foram identificados dois suspeitos da prática criminosa. “Imagens de câmeras de segurança registraram o percurso do veículo. O veículo passa vindo da cidade de Venda Nova do Imigrante para Afonso Cláudio, e retorna até a cidade de Castelo, onde foi possível verificar um dos suspeitos deixar o veículo numa empresa”, disse.

Com o avanço das investigações, foram identificados dois suspeitos, de 23 e 19 anos, ambos residentes em Venda Nova do Imigrante. O titular da Delegacia de Polícia (DP), delegado Julio Cesar Cortina, representou pela prisão temporária dos indivíduos, cujos mandados foram cumpridos com o apoio da Polícia Militar nas últimas quinta-feira (26) e sexta-feira (27), nos bairros Centro e Vila Betanea, em Venda Nova do Imigrante, na região Serrana do Estado. “Além disso foram identificadas testemunhas que reconheceram peças de roupas como um dos suspeitos, as quais estavam dentro do veículo subtraído”, completou o delegado.

O delegado Julio Cesar Cortina destacou a eficiência da investigação integrada entre as delegacias envolvidas, que foi determinante para a identificação dos suspeitos. “A qualidade do trabalho investigativo realizado em conjunto pelas equipes foi primordial para a identificação dos autores e para a rápida prisão dos mesmos. Eles já possuíam antecedentes criminais, incluindo um deles por roubo cometido há poucos anos”, afirmou.

Ele também enfatizou a gravidade do crime de latrocínio e a necessidade de responsabilizar os envolvidos. “O latrocínio é um dos crimes mais violentos previstos no nosso ordenamento jurídico e não pode ficar impune. A responsabilização dos autores é fundamental para garantir a Justiça”, pontuou o delegado.

As investigações continuam para apurar o possível envolvimento de outras pessoas no crime.