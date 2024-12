Prefeitura de Cachoeiro antecipa pagamento de dezembro dos servidores

A semana de natal dos servidores da Prefeitura de Cachoeiro começou com presentes antecipados.

É que, na manhã desta segunda-feira (23), foram adiantados os pagamentos do salário de dezembro para todos os colaboradores da atual gestão, que estavam previstos, anteriormente, para a sexta (27).

Leia também: Prefeitura de Alegre vai abrir processo seletivo com 50 vagas

Foram acertadas, ainda, as rescisões dos comissionados e os direitos dos contratados, cujos contratos trabalhistas serão encerrados no próximo dia 31.

As promoções e progressões atrasadas também foram já calculadas. Para aquelas que não foram, a Prefeitura abriu uma conta bancária especial com os recursos necessários para o pagamento que deverão ser feitos pela próxima gestão.

O prefeito Victor Coelho destaca que a ação é um agradecimento pelo trabalho exercido pelos colaboradores e também um importante incentivo, visto que a antecipação vai injetar cerca de R$ 66 milhões de reais na economia do município, apenas neste mês.

“Esta é uma forma de demonstrar gratidão aos nossos servidores que, em cada área, dedicaram-se em nos ajudar a fazer uma gestão séria, comprometida e competente. Desejamos que todos tenham um fim de 2024 feliz, cheio de realizações e corações gratos”, expressa o prefeito Victor Coelho.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui