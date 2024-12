Prefeitura de Presidente Kennedy abre inscrições para o PRODES 2025/1

A Prefeitura de Presidente Kennedy anuncia que estão abertas as inscrições para o Programa de Desenvolvimento do Ensino Técnico, Superior e Pós-Graduação no Município (PRODES/PK) até o dia 24 de janeiro de 2025.

Os interessados podem acessar a ficha de inscrição no site oficial da Prefeitura (www.presidentekennedy.es.gov.br) ou no setor da Comissão do PRODES/PK, onde também é possível obter uma cópia. Após o preenchimento, o documento deve ser protocolizado junto com toda a documentação exigida no edital e direcionado à Comissão de Avaliação e Acompanhamento do PRODES/PK.

Para o primeiro semestre de 2025, as inscrições estão abertas para cursos técnicos, de graduação e pós-graduação (lato sensu e stricto sensu).

Graduação

Foram disponibilizadas 100 vagas para graduação, distribuídas entre cursos como Direito, Medicina, Enfermagem, Psicologia, Fisioterapia, entre outros. A seleção será baseada na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2023 ou 2024, entre outros quesitos. Candidatos não podem ter obtido nota zero na redação. Em caso de empate, serão considerados critérios socioeconômicos e idade.

Pós-Graduação

Para cursos lato sensu, foram abertas 12 vagas, e para stricto sensu, 18 vagas. A seleção priorizará candidatos com menor renda familiar, utilizando idade como critério de desempate.

Cursos Técnicos

Não há limite de vagas para os cursos técnicos. Os candidatos devem realizar o Serviço de Orientação Profissional (SOP) como parte do processo de seleção.

Critérios de Inscrição

Os candidatos devem cumprir os requisitos definidos pela Lei Municipal Nº 1.487/2020, incluindo:

Residir em Presidente Kennedy por pelo menos 10 anos consecutivos;

Apresentar comprovantes de renda, regularidade fiscal e documentação escolar;

Demonstrar que não concluíram curso equivalente ao pleiteado.

Entre outros documentos.

Pessoas com Deficiência (PcD)

Estão reservadas 10% das vagas para pessoas com deficiência, desde que apresentem laudo médico comprobatório.

Recadastro de Bolsistas

Bolsistas já cadastrados também devem realizar o recadastro até o dia 24 de janeiro de 2025. A ficha de inscrição e o Termo de Compromisso do bolsista estão disponíveis no site da Prefeitura e no setor do PRODES/PK, localizado na Rua Átila Vivacqua, 50, Centro, Presidente Kennedy/ES.

Documentos Necessários

Entre os documentos exigidos estão:

Cópia do RG e CPF;

Comprovante de residência atualizado;

Comprovante de renda familiar e despesas dedutíveis;

Foto 3×4;

Documentos relacionados ao desempenho acadêmico, como boletim do ENEM e histórico escolar.

Para mais informações, acesse o edital completo no site da Prefeitura de Presidente Kennedy.