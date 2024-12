Prefeitura entrega reforma do Centro de Saúde “Paulo Pereira Gomes”

Na manhã desta quinta-feira (27), a Prefeitura de Cachoeiro entregou a reforma do Centro de Saúde “Paulo Pereira Gomes” (PPG), situado no bairro Baiminas.

Leia também: Cachoeiro está no Top 5 de cidades com melhor saúde pública do Brasil

A unidade, um dos principais equipamentos públicos da rede municipal de saúde, recebeu diversas intervenções em sua estrutura para melhorar os serviços oferecidos no espaço.

Entre as melhorias, foram feitos a reforma completa do telhado, para solucionar problemas relacionamentos a infiltrações; manutenção pintura geral; reestruturação dos sistemas elétrico e hidráulico; além de manutenção nas paredes e demais componentes estruturais. Na reforma, foram investidos mais de R$ 2 milhões.

“Mais um importante equipamento de saúde recebeu as melhorais necessárias para ampliar e melhorar o atendimento para a população. Essa é mais uma conquista para a saúde de Cachoeiro”, salienta Gedson Alves da Silva, secretário municipal de Saúde.

“Estamos muito felizes de entregar mais uma reforma em espaços públicos de saúde. A saúde de Cachoeiro tem crescido, cada vez mais, e se tornado referência e isso é fruto de muito trabalho e competência”, expressa o Prefeito Victor Coelho.