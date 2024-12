Cachoeiro está no Top 5 de cidades com melhor saúde pública do Brasil

A qualidade da saúde pública é, sem dúvidas, um dos fatores que influenciam diretamente na escolha de um novo local para morar. E se você está passando por este processo – ou quer começar um planejamento de mudança – fique tranquilo: abaixo, listamos o ranking das cidades com a melhor saúde pública do Brasil.

Afinal, além do país ser vasto em extensão territorial, os municípios brasileiros têm características muitas vezes distintas entre si. Nesse sentido, buscar informações antes de tomar uma decisão pode fazer toda a diferença na hora de encontrar uma cidade com bons serviços disponíveis à população.

Em outras palavras, analisar indicadores oficiais sobre a disponibilidade de serviços médicos, qualidade da infraestrutura e acesso aos tratamentos pela rede pública, por exemplo, podem ajudar quem está em busca de um lar que ofereça mais conforto, bem-estar e, é claro, um sistema de saúde eficiente.

Quer saber mais sobre o assunto? Então, continue a leitura deste artigo e conheça as cidades com a melhor saúde pública do Brasil.

Ranking das cidades com a melhor saúde pública do Brasil

1. Vitória

2. Florianópolis

3. Belo Horizonte

4. Balneário Camboriú

5. Cachoeiro de Itapemirim

6. Barueri

7. Jaraguá do Sul

8. Curitiba

9. Ribeirão Preto

10. Sobral

A pesquisa levou em consideração indicadores como infraestrutura de saneamento básico, oferta de leitos, profissionais qualificados e investimentos públicos no combate à mortalidade infantil

Em primeiro lugar, o Ranking Connected Smart Cities 2023, desenvolvido pela Urban Systems em parceria com a Necta, utilizou dados do Censo Demográfico de 2022, além de outras pesquisas divulgadas por órgãos oficiais, para avaliar quais são os municípios mais desenvolvidos do país.

De modo geral, o levantamento utilizou 74 indicadores para avaliar áreas como saúde, energia, meio ambiente, mobilidade, economia, educação e segurança de cidades com mais de 50 mil habitantes.

Em seguida e com os resultados já definidos, as 100 cidades com as maiores pontuações foram listadas tanto em um ranking geral quanto em rankings individuais.

Assim, para o recorte da saúde, a pesquisa avaliou:

Número de leitos por habitantes;

Número de médicos por habitantes;

Cobertura populacional de atenção primária à saúde;

Despesas com saúde;

Mortalidade infantil;

Agendamento on-line de consulta na rede pública;

Atendimento urbano de esgoto;

Cobertura de coleta de resíduos sólidos;

Ciclovias.

Das 100 cidades com as maiores pontuações no recorte saúde, 60 estão na região Sudeste.

De acordo com a edição 2023 do Ranking Connected Smart Cities, pesquisa que avalia áreas de desenvolvimento de municípios brasileiros com mais de 50 mil habitantes, Vitória é a cidade com a melhor saúde pública do Brasil. De modo geral, o município se destacou pelo bom desempenho por essas características:

Possibilidade de agendar consulta on-line na rede pública de saúde;

Investimento de R$ 932,52 em saúde por habitante, o que representou um aumento em relação ao ano anterior;

5,38 leitos por mil habitantes, o que representou um aumento em relação ao ano anterior;

Redução da taxa de mortalidade infantil;

98% de acesso à água encanada em áreas urbanas;

87,% de atendimento para a coleta de esgoto;

50,48 km de ciclovia para cada cem mil habitantes.