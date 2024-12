Projeto Expográfico Cenários conta a história de Alegre

A fotógrafa e artista Taynara Barreto apresenta o Projeto Expográfico Cenários, uma imersão visual e reflexiva sobre a cidade de Alegre, no interior do Espírito Santo. A exposição virtual reúne fotografias autorais acompanhadas de textos que traduzem os pensamentos e sensações da artista no momento do registro, proporcionando ao público um olhar íntimo e poético sobre a cidade.

Leia também: ‘Moqueca Pop Festival’ abre edital para edição de Verão 2025

“2024 foi um ano muito importante para a consolidação do meu trabalho enquanto agente cultural e fotógrafa. O projeto ‘Cenários’ é como abrir um diário pessoal sobre as coisas que vivo e penso em Alegre. Aprendi a enxergar a cidade sempre de um lugar de construção poético”, reflete Taynara.

As imagens exploram as nuances da vida cotidiana e da memória cultural de Alegre, destacando o potencial da fotografia como ferramenta de preservação e valorização da identidade interiorana. Para Taynara, “os registros oferecem novas narrativas que expressam os valores e as histórias do interior do Espírito Santo, dialogando com a tradição e a contemporaneidade.”

Além da exposição virtual, o projeto realizou uma intervenção urbana nas ruas da cidade, espalhanço cartazes lambe-lambe, com as fotografias. No site, as fotografias estão acompanhadas de reflexões que expandem o universo criativo da artista. O público pode acessar o conteúdo em: https://taynarasbarreto.46graus.com/cenarios-reflexoes/

O projeto “Cenários” é realizado com incentivo da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), com apoio da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte, da Prefeitura de Alegre, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.