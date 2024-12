Radialista viraliza após fazer paródia de obra não acabada no Caparaó

Uma paródia criada por Lucas Fernandes, radialista em Muniz Freire, viralizou na internet, após o profissional buscar retratar por meio do humor o descaso com o dinheiro público referente ao gasto exorbitante que a gestão municipal teve ao construir um muro de contenção em uma rua no centro de Muniz Freire, no Caparaó.

O valor da obra chega a quase R$ 17 milhões e é alvo de investigação do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), que pediu à justiça que o prefeito reeleito, Dito Silva (PSB), e outros, devolvam aos cofres públicos o valor de quase R$ 10 milhões.

Na paródia, o radialista que também faz humor, faz menção a música Azul da Cor do Mar, do saudoso Tim Maia, e mostra a realidade dos moradores que moram na rua Nova, que apesar da obra de contenção feita, ainda sofrem com o drama das fortes enxurradas, que arrancaram dezenas de pedras de paralelepípedos e criaram crateras no meio da rua, impossibilitando em alguns momentos o tráfego de veículos e até mesmo de pessoas.

“Ah, se o mundo inteiro pudesse me ouvir, eu teria tanto para contar desse muro aqui. O povo vai ter que entender que, quando a chuva descer, as pedras irão surgir. Mas o morador vai ter que procurar, pelo menos tentar achar outra casa pra viver. Ver, outra casa para alugar, por causa de um muro azul da cor do mar”, diz parte da paródia.

Veja o vídeo:

