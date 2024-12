Ruan Rocha é o campeão capixaba de poker 2024

O Campeonato Capixaba de Poker, o “CCP Million”, com a maior premiação do Espírito Santo, realizado no Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória, teve como grande campeão o jogador Ruan Rocha.

O vencedor do ranking de 2024 ganhou como prêmio uma viagem para Las Vegas, no valor de R$50.000,00. Ruan nasceu em Vitória e atualmente mora em Vila Velha.

A competição estadual contou com 1.614 inscrições entre os 19 torneios durante os 9 dias de evento e pagou mais de R$1,4 milhão em premiação. Para Sergio Piazzarollo e Rodrigo Faraj, organizadores do evento e referências do poker no Estado, o campeonato superou as expectativas e se consolida no calendário esportivo capixaba.

“O evento CCP Million superou todas as expectativas possíveis, com quase 1 milhão e meio em prêmios distribuídos. Pudemos ver jogadores de vários estados e principalmente capixabas de todos os municípios disputando a competição”, comemora Piazzarollo.

O sucesso do evento promete se repetir em 2025 e com dois grandes eventos. Além do circuito estadual que acontece no clube Wyn, em Vitória, dois outros grandes eventos: Winter CCP e CCP Millions com 2 milhões de reais garantidos.

“Espero que esse marco tenha despertado ainda mais o interesse dos capixabas em aprender mais sobre o esporte e pode ter como uma opção de hobby e lazer. Nossa meta é ensinar 500 novos jogadores durante o ano de 2025 com o projeto Welcome Poker”, disse Rodrigo Faraj.

Resultado do CCP Million

Campeão do evento principal: Daniel Petri

Prêmio: R$51.000

Campeão do ranking capixaba: Ruan Rocha

Prêmio: Viagem para Las Vegas no valor de R$ 50.000

Campeão do ranking da etapa: Vitor Belo

Prêmio: Viagem para Las Vegas no valor de R$ 50.000

Sobre o poker

Reconhecido como esporte pelo Ministério do Esporte Brasileiro, e pela Associação Internacional de Esportes da Mente (IMSA), o poker se junta ao Xadrez, Bridge, Damas e Go, como esporte da mente.

Também chamados de esportes intelectuais ou esportes mentais, os participantes desses esportes envolvem-se em jogos ou atividades que exigem pensamento crítico, resolução de problemas, memória e criatividade.

A Confederação Brasileira de Texas Hold’em (CBTH) estima em 10 milhões o número de praticantes no Brasil. No Espírito Santo estima-se 20 mil adeptos.