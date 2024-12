SBT lança programação de filmes para a primeira semana de janeiro; veja

O SBT irá apresentar durante a próxima semana uma série de filmes pensados especialmente nas famílias que acompanham a emissora.

Veja a programação completa:

Quarta-feira (01/01): À Espera de um Milagre // Sinopse: Paul Edgecomb relembra a época em que foi guarda no corredor da morte, onde conheceu John Coffey, um homem fisicamente grande e forte, mas com atitude pacífica e doce que nada combinava com sua condenação por assassinato.

Quarta-feira (01/01): Divórcio // Sinopse: A vida do humilde e apaixonado casal, Noeli e Julio, se transforma quando ficam ricos lançando um molho de tomate. A vida da família vai mudando e os dois vão se distanciando. A coisa piora tanto que a única saída parece ser o divórcio.

Sábado (04/01): Godzilla // Sinopse: Ford Brody perdeu a mãe, quando criança, num acidente nuclear no Japão. Agora adulto, ainda em busca de explicações, luta como soldado do exército americano para salvar a população do assustador monstro chamado Godzilla.

Sábado (04/01): No Limite do Amanhã // Sinopse: Quando a Terra é tomada por alienígenas, Bill Cage, um assessor de imprensa do exército, é obrigado a juntar-se ao front. Em plena guerra, ele é, inexplicavelmente, preso num lapso temporal.