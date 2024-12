Temporal alaga ruas e causa transtornos em Apiacá

O temporal que atingiu a cidade de Apiacá, no extremo Sul do Espírito Santo, no início da tarde de sábado (28), causou pontos de alagamentos no município e assustou moradores que já vivenciaram o drama das enchentes que devastou a cidade em 2020.

Segundo informado pelo coordenador da Defesa Civil de Apiacá, Gildo Feijoli de Almeida, o córrego Boa Vista, que corta a cidade, teve um aumento significativo em seu nível nas últimas 24 horas.

Em fotos divulgadas na internet, é possível ver que a água do córrego chegou a invadir algumas residências ribeirinhas. Equipes da Prefeitura percorrem o município realizando os levantamentos dos danos e famílias atingidas na manhã desta segunda-feira (30).