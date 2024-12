Terçou? Confira a previsão do tempo para a última terça-feira de 2024

O tempo segue instável em grande parte do território capixaba na terça-feira, virada do ano. O sol aparece entre algumas nuvens e chove, em alguns momentos do dia, nas regiões Norte, Noroeste, Sul e Serrana. Nessas regiões, a partir da tarde, a chuva ocorre em forma de pancadas de chuva.

Na regiões Nordeste, o sol aparece entre nuvens e chove no início e no final do dia. O trecho litorâneo da Região Sul e a Grande Vitória têm variação de nebulosidade ao longo do dia, mas não há previsão de chuva.

Na Grande Vitória, variação de nuvens ao longo do dia, mas não há previsão de chuva.

Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 31 °C. Vitória: mínima de 24 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Sul, sol entre algumas nuvens com pancadas isoladas de chuva. Variação de nuvens e não há previsão de chuva no trecho litorâneo da região. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Serrana, sol entre algumas nuvens com pancadas isoladas de chuva a partir da tarde.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Norte, sol entre algumas nuvens com pancadas isoladas de chuva a partir da tarde.

Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Noroeste, sol entre algumas nuvens com pancadas isoladas de chuva a partir da tarde.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 32 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 22 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Nordeste, sol entre algumas nuvens e chuva passageira no início e no final do dia.

Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 31 °C.