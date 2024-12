Urgente! Santa Casa de Cachoeiro está precisando de doações de sangue

O Banco de Sangue da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim está precisando urgentemente de doadores de sangue com os tipos sanguíneos O e AB negativos.

Nesta terça-feira (31), o banco de sangue vai funcionar normalmente. Já no dia 1° de janeiro, o expediente será interno. Quinta (2) e sexta-feira (3), expediente normal, das 7h às 16h. No Sábado (4), de 7h às 11h e no domingo (5), novamente expediente interno.

Para mais informações sobre as doações de sangue, entrar em contato com o número: (28) 2101-2123. O Banco de Sangue da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro fica localizada na rua Dr. Raulino de Oliveira, número 67, no Centro.

Importância de doar

O sangue é vital para tratamentos e intervenções de emergência, auxiliando pacientes com condições de risco de morte e sustentando procedimentos médicos e cirúrgicos complexos.

Quem pode doar?

Pessoas entre 16 e 69 anos e pesar mais do que 50 quilos. Menor de idade deve ter possuir o termo de consentimento formal assinado pelo responsável legal. Já quem tem mais de 60 anos só pode fazer a doação se já tiver histórico de doação. É importante estar alimentado e, aguardar no mínimo duas horas para procurar o serviço se for depois do almoço.