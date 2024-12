Vereador sofre ameaças após fazer denúncias em Guaçuí

Após o vereador Julinho Tererê (Republicanos) realizar uma denúncia sobre o descarte irregular de frascos de soro fisiológico em Guaçuí, por parte da atual gestão municipal, o mesmo confeccionou um boletim de ocorrência, após sofrer uma ameaça de morte.

Segundo consta no relato do vereador, na última terça-feira (24), por volta das 16h50, o mesmo teria recebido uma ligação de um número restrito, onde uma voz masculina não identificada teria dito: “a sua hora chegou! Quando eu te pegar, vai você e o Alvimar”. E continuou dizendo “sua hora está chegando. Você vai morrer, Julinho Tererê”.

Leia Também: Gedson e Nirrô à frente do Consórcio Cim Polo Sul

Além do vereador, dois amigos do parlamentar, Alvimar e William, também teriam sido ameaçados, segundo consta no boletim de ocorrência.

Entenda o caso

Julinho Tererê denunciou na última quinta-feira (19) o descarte irregular de frascos de soro fisiológico, relatando que cerca de 84 caixas, com 16 garrafas de soro, estavam sendo queimadas em uma vala, no local conhecido como Pedreira.

Já na manhã de sexta-feira (20), acompanhado de integrantes da comissão de transição de governo do novo prefeito eleito, Vagner Rodrigues (PP), o vereador foi até o almoxarifado da Secretaria de Saúde do município, onde constaram 118 caixas, contendo 1.888 frascos de soro fisiológico cortados e sem líquido.

Na ocasião, o parlamentar afirmou que, ao chegar no almoxarifado, identificaram dois servidores, que informaram que o descarte do líquido teria sido feito no vazo sanitário do local, a pedido de superiores.

Por meio de nota, a Prefeitura de Guaçuí informou que seria instaurado um procedimento administrativo interno para apurar os fatos relacionados à situação em questão.