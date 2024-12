Gedson e Nirrô à frente do Consórcio Cim Polo Sul

O prefeito de Iconha, Gedson Brandão Paulino, e o prefeito de Alegre, Nirrô Emerick, foram eleitos presidente e vice-presidente, respectivamente, do Consórcio Público da Região Polo Sul – CIM POLO SUL.

A Reunião Ordinária da Assembleia Geral ocorreu no último dia 19 de dezembro, na sede administrativa do Consórcio e teve como objetivo a eleição da nova diretoria e encaminhamento de decisões necessárias para o bom andamento dos trabalhos traçados pelo Consórcio.

Leia Também: Prefeito eleito em Conceição, Valbinho anuncia secretários

A eleição foi definida por meio de consenso, no qual o município de Iconha, na pessoa de seu prefeito municipal Gedson Brandão Paulino, foi eleito como presidente e o município de Alegre, na pessoa de seu prefeito municipal, Nemrod Emerick (Nirrô), como vice-presidente, para o biênio 2025-2026.

Atualmente, o presidente do Consórcio é o prefeito de Jerônimo Monteiro, Sérgio Faria Fonseca (PSD), que está deixando o mandato de prefeito, visto que completou oito anos à frente do Executivo municipal e fez seu sucessor, Zé Valério.

Maior Consórcio de Saúde do ES

O Consórcio Público da Região Polo Sul, fundado em 1997, é composto por 25 municípios da região Sul, são eles: Alegre, Alfredo Chaves, Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, São José do Calçado e Vargem Alta.