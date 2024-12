Vídeo | Após causar acidente, motorista embriagado é preso em Kennedy

Um condutor de uma caminhonete, visivelmente embriagado, foi preso após o carro que conduzia colidir com um caminhão na rodovia ES-060, na localidade de Morobá, no município de Presidente Kennedy.

A batida ocorreu na tarde de sexta-feira (27). Apesar do susto, o motorista que causou a batida sofreu escoriações leves, já o condutor do caminhão nada sofreu.

Segundo a guarnição que atendeu a ocorrência, o homem que conduzia o caminhão foi submetido ao bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcoólica. O motorista da caminhonete, de 44 anos, se recusou a fazer o teste. Porém, foi confeccionado o exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora, sendo verificado que o homem estava com os olhos vermelhos, odor etílico, dificuldade no equilíbrio, fala alterada e sonolência.

O condutor que causou o acidente dispensou atendimento médico e foi encaminhado para a Delegacia Regional de Itapemirim. A caminhonete foi guinchada e encaminhada para o pátio do Detran. A Polícia Civil informou que o motorista foi autuado em flagrante por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial, foi encaminhado ao sistema prisional.

Veja o vídeo:

