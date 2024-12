Vídeo | Bebê sofre queimaduras e é socorrida de helicóptero no ES

Uma menina de apenas 1 ano e 5 meses teve aproximadamente 47% do corpo queimado por água fervendo, e foi transportada por helicóptero do interior do Estado para Vitória, na manhã deste sábado (28).

A bebê e sua família moram no município de Águia Branca, no norte do Estado, e após sofrer o acidente, uma equipe do Notaer foi acionada para transportar a criança até o Hospital Milena Gottardi, no HPM, em Vitória.

A dinâmica do acidente e o atual estado de saúde da criança não foram informados.

Veja o vídeo:

Imagens: Reprodução | Notaer