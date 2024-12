Vídeo | Motorista de ônibus atropela e mata cachorro em Cachoeiro

Uma cena revoltante foi registrada por uma câmera de segurança na tarde de sábado (28), no bairro São Joaquim, em Cachoeiro de Itapemirim.

Nas imagens, é possível ver que o motorista de um ônibus da Viação Flecha Branca atropela um cão que estava deitado no meio da rua.

Após passar por cima do animal, o condutor segue o percurso, e o cão permanece aos gritos e agonizando até a morte, segundo relatos de moradores. Além do cão que foi atropelado, outros cães também aparecem no vídeo.

A reportagem entrou em contato com a Viação Flecha Branca, mas até a publicação desta matéria não obtivemos retorno. O espaço segue aberto.

Veja o vídeo:

Imagens: Reprodução | Redes Sociais