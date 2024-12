Vila Velha prepara megaoperação de limpeza para o Réveillon

Vila Velha se prepara para o Réveillon com uma megaoperação de limpeza das praias. Serão 300 garis atuando nos 32 quilômetros de orla. A ação, coordenada pela Secretaria de Serviços Urbanos da Prefeitura, terá início em 31 de dezembro e será intensificada com o apoio de oito caminhões compactadores.

Leia também: Jubileu da Igreja Católica inspira Festa da Penha 2025



No dia 1º de janeiro, as equipes iniciarão os trabalhos às 5 horas, com previsão de conclusão às 6h30. A expectativa é recolher entre 70 e 80 toneladas de resíduos.



Para a operação, serão utilizados caminhões-carrocerias, ônibus adaptados para transporte de ferramentas, caminhões-compactadores, rastelos e vassouras específicas para limpeza de areia e do calçadão. Aos trabalhadores, serão distribuídas 5.600 sacolas plásticas de 100 litros para coleta e descarte de resíduos.



O secretário de Serviços Urbanos, Raphael do Nascimento, afirmou que a limpeza das praias será intensificada durante todo o verão, devido ao aumento do fluxo de turistas. Ele também pediu a colaboração dos frequentadores.



“É importante que todos ajudem a manter nossas praias limpas. Além das lixeiras distribuídas pela orla, instalamos recentemente 15 novos puxa-sacos para que as pessoas possam recolher o próprio lixo. Com a ajuda de todos, conseguiremos manter nossas praias mais bonitas e saudáveis”, concluiu.

A prefeitura vai ampliar, no Réveillon e durante o verão, o número de banheiros químicos e hidráulicos ao longo da orla. Atualmente são 70 banheiros fixos. Serão colocados mais 230, totalizando 300 banheiros.