Jubileu da Igreja Católica inspira Festa da Penha 2025

2025 é um ano importantíssimo para a Igreja Católica: é ano de Jubileu, evento que representa um período de perdão dos pecados dos fiéis. Com o lema "Peregrinos de Esperança", o Jubileu de 2025 convida a Igreja a todos a redescobrirem a esperança e a espalhá-la. E é bebendo justamente desta fonte de inspiração que a Festa da Penha em 2025 terá como tema "Com Maria, peregrinos de esperança".

Em 2025, o maior evento religioso do Espírito Santo e terceiro maior do Brasil completa 455 anos e acontecerá de 20 a 28 de abril. Os detalhes da festa mariana, que homenageia e celebra a Padroeira do Espírito Santo, foram apresentados em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (27), no Centro de Treinamento Dom João Batista, na Praia do Canto, em Vitória.

O Jubileu é um momento importante para fortalecer a relação com Deus e com a própria Igreja, buscando a peregrinação, a oração e a reconciliação. A data marca os 2025 anos do nascimento de Jesus Cristo. Nossa Senhora da Penha é exemplo peremptório de confiança no amor e na misericórdia de Deus, e na fé inabalável. “Assim como Maria, que nunca desistiu, nós também caminhamos com coragem, sempre acreditando em um futuro melhor. (…) A Virgem Maria nos guia com seu amor materno”, diz trecho do manifesto de 2025.

Ano Santo

As romarias, pontos altos da Festa da Penha, ajudam a simbolizar toda essa mensagem de caminhada e peregrinação. O Convento da Penha, aliás, será um dos locais de peregrinação comunitária no Espírito Santo em 2025. No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, o papa Francisco abriu o Jubileu de 2025, o chamado “Ano Santo”. Na Arquidiocese de Vitória a abertura será no dia 29 de dezembro.

“Queremos proclamar que com Maria somos peregrinos de esperança, ou seja, caminhamos com Ela, pois desejamos acolher o seu filho da mesma forma que Ela acolheu. É esta luz que nos iluminará neste período jubilar e neste período de festa. Por isso, quando perguntarem a vocês como será a Festa da Penha de 2025, diga que será uma peregrinação. Uma peregrinação, pois nós, convocados pelo Papa Francisco, queremos celebrar o jubileu da esperança como peregrinos de esperança”, pontuou Dom Andherson Franklin, bispo auxiliar.

‘Período de perdão dos pecados’

Durante o evento de lançamento da Festa da Penha, o Frei Djalmo Fuck, guardião do Convento da Penha, fez um convite especial.

“Vamos comemorar 455 anos desse marco na história do Espírito Santo, que se consolida como um dos maiores eventos marianos do Brasil, um testemunho vivo da fé e da devoção do povo capixaba à Mãe das Alegrias. Este ano, o tema da Festa da Penha caminha junto de um momento importantíssimo para a Igreja Católica: é ano do Jubileu, evento que representa um período de perdão dos pecados dos fiéis. Com o lema ‘Peregrinos de Esperança’, o Jubileu de 2025 convida a Igreja a todos a redescobrirem a esperança e a espalhá-la. E é bebendo justamente desta fonte de inspiração que a Festa da Penha em 2025 terá como tema ‘Com Maria, peregrinos de esperança’. Esse é um convite a fortalecer a relação com Deus e com a própria Igreja, buscando a peregrinação, a oração e a reconciliação. E a Festa da Penha convida a todos a refletirem como Nossa Senhora da Penha é exemplo perfeito de confiança no amor e na misericórdia de Deus, e na fé inabalável.”

A identidade visual da Festa corrobora o tema com o tema. Um caminho, passando pelo portal do Convento e mostrando que a Igreja Católica está sempre de portas abertas para os devotos, se desenha rumo à imagem de Nossa Senhora da Penha, simbolizando a jornada de fé e esperança dos fiéis. Uma luz emana do Menino Jesus, mostrando que Ele é o caminho e a Esperança.