Volume histórico de crédito impulsiona empresas do Espírito Santo

Em 2024, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) alcançou o melhor resultado em liberações de crédito desde 2011, com R$ 354,6 milhões aprovados em financiamentos. O montante, que representa um crescimento de mais de 60% em relação ao ano anterior, foi impulsionado pelo apoio às pequenas e médias empresas, que concentraram mais de 70% dos recursos.

O resultado reflete o fortalecimento do banco como um importante agente de desenvolvimento econômico para o Espírito Santo no financiamento a investimentos de longo prazo. Outro marco foi o foco no empreendedorismo feminino: um terço dos financiamentos foi direcionado para empresas lideradas por mulheres, reforçando o papel do banco na promoção da diversidade e inclusão no ambiente empresarial.

Com operações espalhadas por 45 municípios do Espírito Santo e um ticket médio de R$ 1,5 milhão, o banco também consolidou seu papel no fortalecimento da economia regional, impulsionado pela diversificação estratégica de sua carteira. Setores como Indústria (52%), Comércio (21%) e Serviços (27%) concentraram os recursos, garantindo apoio a diferentes cadeias produtivas. O crédito voltado à Inovação, por sua vez, teve papel de destaque, com R$ 107,4 milhões aprovados — o maior volume já registrado nessa área. Essa diversificação não apenas contribuiu para o crescimento sustentável das empresas capixabas, mas também consolidou o Bandes como um agente essencial na modernização e no desenvolvimento econômico do Estado.

O vice-governador e secretário de Desenvolvimento do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, celebrou o impacto positivo do Bandes. “O Bandes é um exemplo de como políticas públicas podem gerar transformação econômica. Ao financiar investimentos em inovação e na modernização das empresas, o banco contribui com transformações, consolidação, ampliação e surgimento de negócios, fortalecendo nossa economia e criando bases para um crescimento sustentável e inclusivo. As liberações chegaram a mais da metade dos municípios capixabas e com uma participação significativa de empreendimentos liderados por mulheres. São novas oportunidades geradas em variados ramos, com muita capilaridade. O que já foi bom nos últimos anos, foi melhor ainda em 2024 e vamos seguir evoluindo. Governo sério e equilibrado tem instituições sólidas, bem administradas, capazes de proporcionar atendimento eficiente ao cidadão que quer empreender”, destacou.

Segundo o diretor-presidente do Bandes, Marcelo Saintive, o resultado reflete uma transformação estratégica e organizacional do banco. “Os bancos de desenvolvimento têm o papel de atuar como braços da política pública do Estado, principalmente diante dos desafios da agenda climática global. O Bandes vem se reposicionando, incorporando a sustentabilidade a sua missão, e os números mostram que estamos no caminho certo. Nosso foco em inovação e transformação digital está criando um impacto produtivo e social que será sentido nos próximos anos”, pontuou.

O desempenho recorde do Bandes em 2024 demonstra a importância de instituições de fomento para o desenvolvimento econômico, ao mesmo tempo em que reafirma o compromisso do banco com a inovação, a sustentabilidade e o crescimento das empresas capixabas.

A diretora Operacional da instituição, Gabriela Vichi de Almeida, enfatizou o impacto da reorganização interna do banco para o alcance desse resultado. “O Bandes passou por um redirecionamento de público-alvo de captação de seus negócios e por um processo de melhoria na concessão de crédito. Ao longo de 2024, trabalhamos incessantemente nessas mudanças, visando dar mais agilidade, atendimento personalizado e diferenciado aos nossos clientes, sempre garantindo a minimização do risco de crédito. Além disso, as áreas de Negócios e Operacional passaram a operar em sintonia para resolução dos desafios. Todo esse esforço está refletido em nossos resultados”, salientou.

Para o diretor de Negócios do banco, Marcos Kneip Navarro, o crédito oferecido pelo banco transcende o financiamento. “Aumentamos significativamente a liberação de crédito, com uma ênfase clara em investimentos que promovam a modernização e a sustentabilidade dos negócios. Ao apoiar empresas em sua expansão e fortalecimento, estamos contribuindo para a construção de uma economia mais robusta no Espírito Santo”, explicou.

Já o diretor de Riscos, Administração e Finanças, Sávio Caçador, ressaltou o crescimento sustentável do banco. “O aumento expressivo nas liberações de crédito mostra que estamos trilhando um caminho de desenvolvimento sólido, alinhado com as necessidades do Espírito Santo e com as metas estratégicas do banco. Nosso compromisso é continuar impulsionando a economia capixaba com responsabilidade e visão de futuro”, disse.