10 cidades do ES decretam Situação de Emergência

Devido as fortes chuvas das últimas semanas, que voltaram a castigar os municípios capixabas, alagando ruas, avenidas, casas e comércios, municípios já decretaram Emergência, com objetivo de buscar apoio financeiro para reparar os estragos causados pelas tempestades.

Na atualização do Boletim Extraordinário da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec) desta quinta-feira (16) mais cidades capixabas decretaram Situação de Emergência. Agora, 10 municípios, no total, publicaram o decreto.

Confira quais são os municípios que decretaram Emergência:

O Boletim da Defesa Civil reúne informações atualizadas sobre a situação dos municípios capixabas atingidos por desastres, listando ocorrências, alertas hidrológicos e geológicos vigentes, pessoas afetadas, postos de comando instalados, decretações de situação anormal, além de informações sobre as condições das rodovias estaduais e federais. Até a manhã de ontem (15/1), constavam sete município em Situação de Emergência.

A decisão de decretar Situação de Emergência é tomada pelo estado ou município, que pode ter acesso a recursos federais disponibilizados para ações de resposta aos desastres e de recuperação dos cenários afetados.

A partir desse reconhecimento, as prefeituras têm acesso a verbas estaduais e federais de forma facilitada, sem necessidade de processos licitatórios e podendo ultrapassar metas fiscais pré-estabelecidas. Essa permissão é válida por 180 dias.

Fonte: Amunes



