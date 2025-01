10 dicas para considerar antes de viajar com o pet para o exterior

Janeiro, época de férias e, para muitos, viagens em família. Se a ideia é levar o pet para fora do país, fique atento. Viajar para outro país com o pet é uma aventura que exige planejamento e organização. Para quem está pensando em levar o animal de estimação para passar nas férias no exterior, saiba que o primeiro passo é garantir o Certificado Veterinário Internacional (CVI), documento indispensável para autorizar o pet a embarcar.

A médica veterinária e especialista em gatos Polyana Paixão, conta com vasta experiência em regulamentação internacional e pode ajudar a organizar todos os laudos e certificar que a saúde do pet está em dia para a viagem. Elaalerta sobre a importância e a falta de conhecimento das pessoas sobre o assunto.

“A falta de conhecimento sobre o CVI já fez muita gente mudar o destino das férias ou até impossibilitou que a mascote da família viajasse. Planejar com antecedência é essencial para evitar transtornos e garantir a segurança do animal,” destaca a médica.

10 Dicas para quem quer garantir a viagem internacional do pet:

Entenda as regras do país de destino

Se informe antes, cada país tem requisitos específicos para a entrada de animais, como microchip, exames de saúde e até quarentena obrigatória. Atualize as vacinas

Certifique-se de que o animal esteja com todas as vacinas em dia, especialmente a antirrábica, que é exigida na maioria dos países. Microchip

Implante um microchip compatível com o padrão ISO (caso o pet ainda não tenha). Ele é essencial para a identificação do animal no exterior. Realize exames com antecedência

Alguns exames, como o teste sorológico para raiva (FAVN), podem levar até três meses para ficarem prontos. Planeje-se para cumprir os prazos. Escolha uma caixa de transporte adequada

Invista em uma caixa de transporte aprovada pela IATA (Associação Internacional de Transporte Aéreo). Ela deve ser confortável e segura para a viagem. Consulte um veterinário

Leve o animal para uma consulta com um veterinário que entenda de regulamentação internacional. Além de orientar sobre a saúde do pet, ele pode emitir os laudos necessários e encaminhar a solicitação do CVI. Solicite o CVI no portal oficial

O Certificado Veterinário Internacional deve ser solicitado no Portal de Serviços do Governo Federal e emitido por um veterinário credenciado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Sem esse documento, seu pet não embarca! Consulte a companhia aérea

Antes de comprar as passagens, entenda as regras da companhia aérea para transporte de animais, incluindo custos e exigências específicas. Prepare um kit de viagem para o pet

Não esqueça de levar uma bolsa com itens essenciais, como ração, água, sachês, remédios, panos absorventes e cópias dos documentos. Se prepare para possível quarentena

Alguns países exigem quarentena na chegada. Informe-se sobre os custos e condições antecipadamente.