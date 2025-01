Itapemirim: Geninho assume prefeitura ao lado de Ciel Mota

Na manhã desta quarta-feira (1º), Geninho (PDT) tomou posse como prefeito de Itapemirim, em solenidade realizada na Câmara Municipal da cidade.

Aos 35 anos, o novo chefe do Executivo municipal é solteiro, possui ensino superior completo e atua como odontólogo. Conforme declarado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Geninho tem um patrimônio avaliado em R$ 410 mil.

Ao seu lado, assumiu como vice-prefeito Ciel Mota (MDB), de 60 anos. Casado, Ciel possui ensino fundamental incompleto e exerce a profissão de pescador. Ele declarou ao TSE um patrimônio de R$ 446.029,37.

A nova gestão inicia seu mandato com o desafio de atender às demandas da população e promover avanços na administração pública. A cerimônia contou com a presença de autoridades, lideranças políticas e moradores da região.

