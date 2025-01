Aberta seleção de atores para o curta-metragem experimental

O curta-metragem experimental “Chama-se Amarelo” está com inscrições abertas para a seleção de atores e atrizes, residentes dos bairros próximos ao Córrego Amarelo.

O projeto tem como objetivo resgatar memórias de infância e promover a conscientização sobre a importância da preservação desse curso d’água, que é um marco na cidade.

Leia também: Arte e cultura indígena em exposição pelo Espírito Santo

Segundo o diretor do curta, Weber Cooper, o projeto busca criar uma conexão profunda e sensível entre as pessoas e o Córrego Amarelo.

“Queremos trazer à tona as histórias, vivências e memórias dos moradores locais, destacando o córrego como um ser vivo que faz parte da nossa história e cotidiano. É uma forma de sensibilizar e inspirar um olhar de cuidado e respeito pelo meio ambiente”, afirma.

A seleção é aberta a atores profissionais e amadores, e não é necessário ter experiência prévia em atuação.

O processo será realizado através de um formulário on-line, no qual os candidatos devem responder as perguntas e enviar um vídeo de apresentação.

O curta-metragem prevê a inclusão de cotas raciais e de gênero, além de garantir a participação de pessoas com deficiência e de diferentes faixas etárias (maiores de 18 anos). Cada ator selecionado receberá um cachê pela participação.

Além de destacar a importância ambiental do Córrego Amarelo, o curta é inspirado na crônica “Chamava-se Amarelo” de Rubem Braga.

As memórias e depoimentos dos moradores serão capturados através de uma vivência ecoperformativa, criando uma narrativa que transcende a simples entrevista.

O projeto é uma produção do grupo Atuação e foi aprovado em edital da Lei Paulo Gustavo, lançado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro de Itapemirim.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui