Arte e cultura indígena em exposição pelo Espírito Santo

Em fevereiro, a Exposição Itinerante Tekoa chega ao Espírito Santo. A mostra convida o público para uma imersão nas raízes indígenas, através da arte, cultura e educação.

A exposição conta com ilustrações, esculturas e contos que exaltam a ancestralidade dos povos originários.

O projeto resgata tradições e promove reflexões sobre a identidade indígena e o apagamento histórico sofrido por essas comunidades.

A mostra passará por três cidades capixabas. O acesso é gratuito e vai proporcionar um espaço de aprendizado e valorização cultural.

Veja os locais

CRJ São Mateus

Dias 10 a 14 de fevereiro de 2025

Dias 17 a 21 de fevereiro de 2025

Dias 24 a 27 de fevereiro de 2025

A exposição

A exposição reúne 14 quadros feitos à mão pelo artista Edson Pedroza, que retratam os deuses indígenas mais cultuados no Brasil.

As ilustrações fazem parte do livro “Curumim Yby”, do autor Guilherme Nascimento, cujos contos exploram a mitologia indígena de forma acessível e didática.

Além dos quadros, na mostra terá objetos de barro, simbolizando a manufatura e a identidade cultural dos povos originários, aproximando o público da arte e dos processos artesanais tradicionais indígenas.

Distribuição gratuita do livro “Curumim Yby”

Durante a exposição, o livro “Curumim Yby” será distribuído gratuitamente para o público presente. A obra apresenta contos sobre os deuses indígenas. Um QR Code vai levar a uma tradução das histórias para a língua tupi-guarani, reforçando a importância da preservação linguística.

Exposição Tekoa

A Exposição Tekoa reforça a necessidade de visibilizar as culturas indígenas, combatendo o apagamento e o distanciamento histórico.

“Queremos resgatar as raízes de muitos que foram afastados dessa ancestralidade, além de reforçar a luta contra a apropriação cultural”, explica Thamilles Rodrigues, proponente do projeto e artista de raízes indígenas.

O projeto não só valoriza a identidade indígena, mas também promove um espaço de diálogo, aprendizado e resistência, incentivando o respeito à diversidade cultural e histórica do Brasil.

Uma realização cultural de impacto

A Exposição Tekoa é uma criação da Casa Roxa, com a proponente Thamilles Rodrigues, realizada pela Secretaria Estadual de Cultura, em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos do Espírito Santo, por meio da Lei Paulo Gustavo e do Funcultura.

O projeto conta ainda com a parceria dos Centros de Referência da Juventude (CRJ), mantidos com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em conjunto com a Organização da Sociedade Civil Salesianas Instituto Abequar, além do apoio da Prefeitura Municipal de Marataízes.

Entrada gratuita e aberta ao público

A Exposição Tekoa é totalmente gratuita, garantindo acessibilidade e inclusão para diversos públicos.

Durante toda a programação, será mantida uma lista de presença e as visitações serão registradas, para calcular a mensura do impacto cultural do projeto.

Serviço:

Exposição Tekoa – Raízes da Ancestralidade

Entrada: Gratuita

Contato: (28) 99977-3921

E-mail: [email protected]