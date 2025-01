A Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), informa aos interessados, pessoas físicas e jurídicas, domiciliadas ou sediadas no município, que estão abertas as inscrições para o Projeto Cultural “Rubem Braga” – Edição 2024.

Os interessados poderão realizar as inscrições até o dia 21 de março deste ano, conforme a Lei Municipal n° 7.410/2016 e o Decreto Municipal n.º 27.192/2017.

Leia também: Concurso vai premiar melhor fantasia de Carnaval em Iconha

O edital completo, com todas as informações necessárias para a inscrição, está disponível no site oficial da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. Para acessá-lo, basta entrar na aba “Transparência” → “Editais” e, no campo “Secretarias”, selecionar “Secretaria de Cultura e Turismo”, clicando na lupa para realizar a pesquisa.

Os interessados deverão criar um perfil de agente cultural na plataforma do Mapa Cultural do Espírito Santo, disponível em www.mapa.cultura.es.gov.br, para formalizar sua inscrição. O período de inscrições vai até as 17h50 do dia 21 de março.

O edital pode ser impugnado no prazo de até 5 dias após a sua publicação no Diário Oficial do Município. Se alguém quiser contestar o edital, deve enviar a solicitação por e-mail para o endereço [email protected]. A Semcult receberá o protocolo e enviará a resposta pelo mesmo e-mail.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (28) 3199.2005 ou na sede da Semcult, no Centro Cultural Palácio Bernardino Monteiro, de segunda a sexta, das 12h às 18h.

“A Lei Rubem Braga é um importante incentivo para o setor cultural do município. Estamos comprometidos com o fortalecimento da cultura local. Convidamos a todos a participarem ativamente deste importante projeto, que visa valorizar e promover as manifestações culturais de Cachoeiro de Itapemirim”, afirmou a secretária municipal de Cultura e Turismo, Larissa Patrão.

“Nosso objetivo é continuar investindo no talento local, proporcionando a artistas e grupos culturais a oportunidade de expressar suas criações e, ao mesmo tempo, promover a diversidade cultural que tanto enriquece nossa cidade. Estamos comprometidos em garantir que a cultura continue a ser um pilar fundamental para o crescimento de Cachoeiro”, disse o prefeito de Cachoeiro, Theodorico Ferraço.