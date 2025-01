Concurso vai premiar melhor fantasia de Carnaval em Iconha

O carnaval ainda não chegou, mas a agitação já está tomando conta dos foliões de Iconha. Na programação do Pré-Carnaval, vai rolar o concurso de fantasias.

A atração vai acontecer no dia 15 de fevereiro e podem participar maiores de 15 anos.

Os critérios de avaliação serão criatividade, performance e ludicidade. As melhores fantasias serão premiadas. O primeiro lugar vai levar para casa R$ 1 mil e o segundo, R$ 500 reais.

