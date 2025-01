Ação da PM combate tráfico de drogas em Mimoso do Sul

A Força Tática da 15ª Companhia Independente da Polícia Militar, prendeu um suspeito de tráfico de drogas, neste sábado (25), em Mimoso do Sul.

A ação ocorreu após denúncias feitas por populares, que informaram sobre a comercialização de drogas na localidade conhecida como Cidade Nova.

Ao chegar ao local indicado, os policiais encontraram e apreenderam o seguinte material:

O suspeito, juntamente com os itens apreendidos, foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Polícia Civil, em Cachoeiro de Itapemirim, para as providências cabíveis.

A Polícia Militar reforça a importância das denúncias anônimas e da colaboração da população no combate ao tráfico de drogas na região.

