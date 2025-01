Advogado é o novo coordenador do Procon de Cachoeiro

O Procon de Cachoeiro de Itapemirim está sob nova direção. O advogado Fabiano Costa Pimentel retorna à coordenação da pasta após um ano de oito meses desde que saiu em 2023, com vários projetos para os consumidores e fornecedores.

Para os consumidores, segundo ele, a prioridade sempre é o melhor atendimento, não esquecendo a importância dos fornecedores que geram emprego e renda em nosso município, para os quais também serão desenvolvidos projetos de suporte em suas atividades, de forma a estabelecer uma agenda positiva entre fornecedor e consumidor.

Leia também: Você é MEI? Fique ligado! Tem novo valor de contribuição mensal



O coordenador volta com o espírito de acolhimento entre essas duas partes. “Trabalharemos focados nos consumidores, mas também desenvolvendo ações que visem capacitar os fornecedores, principalmente os locais, de forma a criarem uma consciência da importância do respeito aos direitos dos consumidores, colaborando assim para uma diminuição no volume de demandas”, disse.



O Procon de Cachoeiro funciona na Rua Bernardo Horta, próximo a Igreja da Consolação, no horário de 12h às 17h, distribuindo 20 senhas diárias.