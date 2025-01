Agenda do Verão Sul capixaba imperdível para esse fim de semana

Neste fim de semana, quem estiver aproveitando as praias do Sul Capixaba terá ainda mais motivos para curtir o sol e o mar. A programação está repleta de atrações culturais e shows musicais gratuitos. Confira:

Piúma

Nesta sexta-feira (24), a Praça Dona Carmen, em Piúma, será palco de grandes shows. A festa começa às 20h30 com a apresentação de Abadart. Às 23h, a banda Jamil e Uma Noites promete animar o público com muita música e alto astral.

No sábado (25), as atrações continuam. Às 20h30, ArtSamba sobe ao palco e, na sequência, Mateus Emis fecha a noite com mais música e diversão.

Anchieta

Em Anchieta, a programação também está imperdível. Na Praça de Iriri, o Festival de Verão começa na sexta-feira (24), às 20h, com o show de Sandrera e Banda. No Centro de Anchieta, o grupo Sambadm se apresenta às 22h.

No sábado (25), o destaque será o Festival da Moqueca Pop, que acontece na Praça da Areia Preta. A partir das 15h, diversos artistas irão se apresentar, incluindo Macucos, Dan Abrances, Douglas Lopes, The Skeep, Gavi, Roonie Silveira, Sambasoul, Johlow e ArtSamba.

Já no domingo (26), a programação continua na Praia dos Castelhanos, onde, às 16h, acontece o evento Bem-estar Castelhanos. Na Praia do Coqueiro, o show será comandado por Luiz Show.

Itapemirim

Em Itapemirim, a sexta (24) reserva muita música na Praia de Itaoca. Às 21h, o grupo ArtSamba promete animar o público. Já na Praia de Itaipava, o cantor André Violette levará o melhor da música sertaneja, também às 21h.

Marataízes

Marataízes traz de volta o trio elétrico para animar o verão na Praia Central. No sábado (25), a festa começa cedo, às 16h, com a banda Uau. Mais tarde, às 21h, Jamil e Uma Noites promete um show inesquecível. Para encerrar a noite, a banda Neon sobe ao palco às 23h.