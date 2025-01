Agentes de trânsito e GCM intensificam fiscalização em Cachoeiro

Após a remoção das muretas que dividiam a Avenida Aristides Campos, a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito (Semseg) de Cachoeiro continua com a fiscalização para coibir as conversões naquele local.

A retirada no primeiro dia de 2025 atendeu a um pedido dos motoristas que trafegam pela avenida e de moradores da região. De acordo com as reclamações, houve um aumento do número de acidentes registrados no trecho, após a instalação da estrutura.

No entanto, isso não significa que as proibições deixaram de existir. “A sinalização existente já proíbe essa conversão. Isso não se trata apenas de Cachoeiro, mas sim de uma legislação nacional. A conversão à esquerda é proibida, conforme o artigo 207 do Código de Trânsito Brasileiro”, lembrou o subsecretário municipal de Trânsito, Paulo Henrique das Chagas Costa,

O secretário municipal de Segurança e Trânsito, Clayton Siqueira do Nascimento, frisou que os agentes de trânsito e da Guarda Civil Municipal estão ativamente no local na fiscalização. Caso seja registrada alguma infração, o condutor será automaticamente autuado.

“Isso é uma premissa da secretaria e do código de trânsito nacional. O agente não pode deixar de agir, se ele flagrar alguma irregularidade. Ninguém está escondido no local. Eles estão na avenida de forma ostensiva para que o condutor veja que essa fiscalização é de forma legal”, reforçou o secretário.

Siqueira pediu mais uma vez a colaboração dos condutores que trafegam pelo trecho. “Peço que nos ajudem e que haja uma conscientização. Que não façam a conversão à esquerda, não atravessem a via, pois quem fizer isso será penalizado”, avisou.