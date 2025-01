ES em Ação: Alegre recebe Nota Máxima e Selo Diamante em Transparência

Mais uma vez, a Prefeitura de Alegre, no Caparaó capixaba, recebe o reconhecimento do Instituto ES em Ação com nota máxima e o Selo Diamante em Transparência e Governança Pública em 2024.

A premiação é fruto de um trabalho sério, contínuo e comprometido com os princípios da ética, da responsabilidade e da transparência na gestão pública municipal.

Desde a última gestão, a prefeitura tem construído um modelo de administração baseado na clareza das informações, no respeito à população e na excelência nos processos. “Esse reconhecimento reforça que estamos no caminho certo, mantendo os mais altos padrões de transparência e governança, e garantindo que cada cidadão tenha acesso às informações e aos serviços públicos de forma clara e eficiente”, disse o prefeito.

Mesmo com equipes reduzidas, a gestão alcançou resultados gigantescos, provando que eficiência e comprometimento fazem toda a diferença na gestão pública. Com planejamento estratégico, dedicação e uso inteligente dos recursos disponíveis, a Prefeitura garantiu que cada ação tenha um impacto positivo e significativo para a cidade de Alegre.

Economia para os cofres públicos

Além de elevar a transparência e a governança, essa forma de trabalho também gera uma grande economia dos cofres públicos, permitindo que mais investimentos sejam direcionados para áreas essenciais, beneficiando diretamente a população. Essa conquista reforça que, com uma equipe enxuta, mas altamente qualificada e engajada, é possível alcançar excelência, responsabilidade e inovação na administração municipal.

“Esse prêmio é de todos nós. É o resultado de um trabalho coletivo, de uma equipe dedicada e de uma gestão que valoriza a confiança da população. Seguimos firmes, trabalhando por uma cidade cada vez mais transparente, justa e participativa”, disse o prefeito.