Bolsa Atleta: Victor espera aumento, mas cortou R$ 22 milhões do Esporte

O ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho (PSB), parabenizou o atual prefeito Theodorico Ferraço (PP) pelo lançamento do edital do Bolsa Atleta em Cachoeiro, mas a situação orçamentária da Secretaria Municipal de Esportes tem gerado preocupações. Isso porque, enquanto Coelho comemorava a iniciativa, ele foi responsável por uma significativa redução no orçamento destinado ao esporte no município.

Em 2024, durante a gestão de Victor Coelho, o orçamento da Secretaria Municipal de Esportes foi de R$ 28 milhões. No entanto, para o ano de 2025, na gestão de Ferraço, o orçamento foi drasticamente reduzido pelo ex-prefeito para apenas R$ 6,7 milhões — uma queda de aproximadamente R$ 22 milhões.

O orçamento do ano seguinte é definido pelo prefeito anterior, o que acaba impactando diretamente os investimentos planejados pela nova administração. A redução no valor disponível para o esporte em Cachoeiro impôs desafios à gestão de Ferraço, limitando a capacidade de execução de novos projetos e a continuidade de ações voltadas ao setor.

Apesar dessa redução, a atual gestão de Ferraço tem buscado superar os desafios financeiros para dar continuidade ao apoio ao esporte local. O lançamento do Bolsa Atleta e o retorno da Avenida de Lazer são exemplos de empenho da gestão para dar mais qualidade de vida para a população e suporte aos atletas de Cachoeiro, com a esperança de ampliar a ação conforme o orçamento permitir.

Síndrome da falta do poder?

A postura do ex-prefeito nas redes sociais tem chamado a atenção, principalmente pelos feitos do atual prefeito Ferraço. O ex-gestor parece não ter se desapegado do cargo e vê as entregas atuais como se fossem de sua propriedade.

Victor Coelho, que deixou a administração com alto índice de rejeição, com sua candidata terminando na quarta colocação, ainda não entendeu que as eleições passaram. Ele parece seguir em campanha e fazendo oposição a uma gestão que se quer completou um mês. Nos bastidores, as informações são que tem muita coisa do passado recente para vir à tona e isso pode ter grandes consequências no futuro político de Coelho.