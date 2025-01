Alerta do INMET prevê chuvas com grau de perigo para o Sul do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta para a Região Sul do Espírito Santo. O aviso prevê chuvas intensas, com grau de severidade classificado como “Perigo”. O alerta entrou em vigor neste sábado (4), às 10h05, e permanece válido até as 10h00 deste domingo (5).

Chuvas Intensas e Ventos Fortes: Detalhes do Aviso

O alerta do INMET destaca a possibilidade de chuvas com acumulados entre 30 e 60 mm/h ou de 50 a 100 mm/dia. Além disso, ventos intensos, variando de 60 a 100 km/h, podem ocorrer na região. Esses fenômenos aumentam os riscos de alagamentos, cortes de energia elétrica, quedas de galhos de árvores e descargas elétricas.

Riscos Potenciais e Cuidados Necessários

Diante das condições meteorológicas previstas, o INMET orienta que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar sob árvores, pois há risco de quedas e descargas elétricas. Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Para evitar danos em residências, sempre que possível, desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Como Buscar Ajuda em Situações de Emergência

A Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193) estão disponíveis para fornecer orientações e atender emergências durante o período do alerta. Esses órgãos devem ser acionados sempre que houver situações de risco iminente à segurança da população.

Fique Atualizado e Proteja-se

Para garantir sua segurança, acompanhe as atualizações do alerta do INMET e esteja atento às condições climáticas na sua região. Tomar medidas preventivas pode reduzir significativamente os riscos de danos e proteger vidas. Siga as instruções das autoridades e evite áreas de risco durante o período de validade do aviso.