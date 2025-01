Alfredo Chaves: estudantes serão beneficiados com auxílio-transporte

A Prefeitura de Alfredo Chaves publicou o Decreto nº 2156/2025, regulamentando o auxílio financeiro para os estudantes que cursam ensino técnico ou superior, em regime presencial, em instituições localizadas nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari, Anchieta e Piúma. O benefício ajudará a custear as despesas com transporte, incentivando a continuidade dos estudos.

Para ter acesso ao auxílio, os alunos devem protocolar um requerimento na Prefeitura, apresentando os documentos comprobatórios de matrícula, conforme os critérios estabelecidos, no período de 22 de janeiro a 12 de fevereiro. Clique aqui para acessar o Formulário de Inscrição.

O auxílio será concedido mensalmente, com os seguintes valores: R$ 200,00 para estudantes que cursam em Guarapari e Anchieta, R$ 265,00 para estudantes em Piúma e R$ 365,00 para estudantes que cursam em Cachoeiro de Itapemirim.

Para o prefeito Hugo Luiz, a medida é essencial para apoiar os jovens do município e incentivar a qualificação profissional.

Os repasses seguem critérios definidos pela Lei nº 872/2024, sendo calculados conforme a distância entre Alfredo Chaves e a instituição de ensino. O valor será depositado sempre até o dia 05 de cada mês, diretamente na conta corrente do beneficiário ou de seu representante legal.

