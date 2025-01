Alfredo Chaves: prefeitura e Detran discutem melhorias no trânsito

O prefeito de Alfredo Chaves, Hugo Luiz, e a secretária municipal de Planejamento e Desenvolvimento, Jane Becther, estiveram reunidos na tarde de ontem (6) com a equipe e o diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran), Givaldo Vieira, para tratar de possíveis mudanças e melhorias no trânsito do município.

O encontro teve como foco principal discutir estratégias para facilitar o fluxo de veículos, impulsionar o comércio local e, acima de tudo, garantir mais segurança para motoristas, ciclistas e pedestres que transitam pela cidade.

“Nosso objetivo é criar um ambiente urbano mais organizado e seguro, que também contribua para o crescimento econômico de Alfredo Chaves. Com o apoio do Detran-ES, estamos confiantes de que poderemos implementar ações que beneficiem toda a população”, destacou o prefeito Hugo Luiz.

A secretária Jane Becther reforçou a importância de parcerias para a concretização dos projetos. “Estamos buscando soluções técnicas e eficientes para transformar o trânsito em um aliado do desenvolvimento local. Essa reunião com o Detran-ES é um passo importante nessa direção.”

O diretor-geral Givaldo Vieira elogiou a iniciativa da administração municipal e se colocou à disposição para contribuir com orientações e projetos que promovam as melhorias necessárias.

Agora o Detran irá enviar uma equipe ao município para avaliar e ajudar a gestão a elaborar a melhor proposta que será apresentada à população.